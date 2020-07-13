Son Dakika | Heybeliada'da vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi böyle yaptı
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Son Dakika | Heybeliada'da vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi böyle yaptı

Son dakika 3. sayfa haberi: - Heybeliada'da vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi böyle yaptı Heybeliada'da çıkan yangında 5 hektarlık alan kül olurken, 3 kişi de gözaltına alındı.

13.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:26

- Heybeliada'da vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi böyle yaptı

İSTANBUL - Heybeliada'da çıkan yangında 5 hektarlık alan kül olurken, 3 kişi de gözaltına alındı. Vatandaşların ormanda çıkan yangına çalı, çırpı ve değneklerle müdahale etmesi kameraya yansıdı.

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alanın yanarak kül olduğu belirlendi. Yangı ı fark eden vatandaşlar ise itfaiye henüz olay yerine varmadan kendi çabalarıyla yangına müdahale etmek istedi. Vatandaşlar ellerine aldıkları sopa, çalı ve çırpıyla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son Dakika | Heybeliada'da vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi böyle yaptı

Kaynak: İHA

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