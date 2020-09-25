HES kodu esnafa ek gelir kaynağı oldu
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HES kodu esnafa ek gelir kaynağı oldu

25.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:26

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi şartından sonra esnaf, bu durumdan ek gelir sağlamaya başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi şartından sonra esnaf, bu durumdan ek gelir sağlamaya başladı.

HES kodu zorunluluğu sonrası kurumlara yakın esnaf, vatandaşın zorlanması üzerine 1 lira karşılığında onlara yardımcı olmaya başladı.

Hakkı Demirel Caddesi'ndeki bankaların ve PTT'nin yakınındaki 5 esnaf, camlarına "HES Kodu verilir" yazısı asıp vatandaşlar için kod alıyor.

Günde en az 20 kişiye HES kodu alan esnaf, maaş ve ödemelerin yoğun olduğu günlerde bu işten 80 ila 100 lira arasında ek gelir sağlıyor.

Vatandaşlar için HES kodu alan esnaf, 1 lira karşılığında bu işi yaparken kurumlardaki işi kolaylaştırdıklarını ifade ediyor.

Esnaftan Ramazan Göğebakan, kamu kurumunun yanında bulunduklarından dolayı vatandaştan HES kodu talebi geldiğinde kayıtsız kalmadıklarını, hem yardımcı olduklarını, hem de bu işi kazanca dönüştürdüklerini kaydetti.

HES kodu esnafa ek gelir kaynağı oldu
HES kodu esnafa ek gelir kaynağı oldu
HES kodu esnafa ek gelir kaynağı oldu
HES kodu esnafa ek gelir kaynağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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