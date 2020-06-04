Son Dakika | Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Son dakika haberi... Hes Kablo Kayserispor, ligde karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, ligde karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Süper Ligin 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Karpuzatan Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleşti. Futbolcular antrenmanda pas, şut, yan top ve savunma ile hücum çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA