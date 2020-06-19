Son dakika... Hersek sahili sezonu açıyor Son dakika güncel haberi: Osmangazi Köprüsü'nün ayağının hemen altında olan 2 kilometrelik Altınova Hersek sahili, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü sezona 'Merhaba' diyecek.

Osmangazi Köprüsü'nün ayağının hemen altında olan 2 kilometrelik Altınova Hersek sahili, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü sezona 'Merhaba' diyecek.

Hersek sahili, Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirlerle vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar, Osman Gazi Köprüsü manzaralı Hersek sahilinde deniz ve kumun keyfini çıkaracak. Bölgede yapılan çalışmalarla Hersek sahili ve doğal ormanlık alanın bölgenin en gözde sahili olacağını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu sahil, yaz aylarında bölgemizin en gözde mekanları arasında yer alacak. 2 kilometre uzunluğundaki doğal kum sahili ile ender bir güzelliğe sahip. Hersek Sahilinin hemen arkasındaki doğal ormanlık alan ise, misafirlerimiz için ayrı bir dinlenme alanı olacak. Bu alanda yaptığımız 3 ayrı etap yürüyüş parkuru ise doğa sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak" dedi.

Fen İşleri Amirliği ekipleri, halk plajı, kadınlar plajı ve özel plajın yer alan sahili alt ve üst yapı bakımından da sezona hazır hale getirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA