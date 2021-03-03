Son dakika! Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Son dakika! Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:50
Son dakika! Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Son dakika haberler... Hakemler: Sinem Tetik, Yasin Kahraman, Eyyüb AyhanSalon: Şehit Polis Recep Topaloğluİzmit Belediyespor: İpek Garip 11, Miray Şahin 7, Gülşah Duman 19, Elif Emirtekin 5, Wheeler 1, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 14, Jovanovic 13, Dos Santos 19, Defne Melissa Paylar 9, Zülal Özdemir...

Hakemler: Sinem Tetik, Yasin Kahraman, Eyyüb Ayhan

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

İzmit Belediyespor: İpek Garip 11, Miray Şahin 7, Gülşah Duman 19, Elif Emirtekin 5, Wheeler 1, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 14, Jovanovic 13, Dos Santos 19, Defne Melissa Paylar 9, Zülal Özdemir 2

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 13, Ladin Özel 7, Sude Güler, Öykü Taşkın 15, Sinem Karacan, Gülfer Tokatlı 14, İlknur Yıldızhan 8, Ayşe Burcu Karagöl 2, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal

1. Periyot: 31-16

Devre: 53-24

3. Periyot: 71-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 100-59 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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