Son dakika... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Son dakika... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:56
Son dakika... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gelen son dakika haberine göre Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Sinem Tetik, Münevver Özemre, Burak Yılmazİzmit Belediyespor: İpek Garip 13, Miray Şahin 4, Gülşah Duman 17, Kübra Erat 3, Elif Emirtekin 4, Saadet Aysu Keskin 8, İnci Güçlü 14, Jovanovic 19, Dos Santos 20, Defne Melissa Paylar 11, Tuana Azra Met,...

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Sinem Tetik, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

İzmit Belediyespor: İpek Garip 13, Miray Şahin 4, Gülşah Duman 17, Kübra Erat 3, Elif Emirtekin 4, Saadet Aysu Keskin 8, İnci Güçlü 14, Jovanovic 19, Dos Santos 20, Defne Melissa Paylar 11, Tuana Azra Met, Zülal Özdemir

Samsun Canik Belediyespor: Madden 21, Nazlı Çalışkan 10, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever 3, Bilgesu Erduran 4, Neslihan Demir 5, Elif Korkut

1. Periyot: 31-13

Devre: 51-33

3. Periyot: 80-35

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 113-47 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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