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Son dakika... Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi

Son dakika... Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan adam, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan adam, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Gölcük'ün Saraylı Mahallesi'nde tek yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler çalışma başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek'in gidebileceği yerler adeta didik didik edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen AKUT ekipleri her yerde aranan adamı tespit etti. AKUT ekipleri jandarma ekiplerine bilgi vererek aramayı sonlandırdı. - KOCAELİ

Son dakika... Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi

Son dakika... Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi

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