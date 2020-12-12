Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

12.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:54
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy ve Üsküdar meydanı sessizliğe büründü.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy ve Üsküdar meydanı sessizliğe büründü. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan iki meydan havanın yağışlı olmasının etkisiyle de sadece görevliler vardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı. İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle turistlerin de gelmediği iki meydanda gün boyu sadece görevliler vardı. 

Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haber | BOŞ KALAN KADIKÖY VE ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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