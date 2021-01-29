Son dakika... Her 3 Ukraynalı turistten 2'si Türkiye'yi seçti
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Son dakika... Her 3 Ukraynalı turistten 2'si Türkiye'yi seçti

29.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:09
Son dakika... Her 3 Ukraynalı turistten 2'si Türkiye'yi seçti

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-1) döneminde "güvenli ve sağlıklı" tatil imkanı sunan Türkiye, Ukraynalı turistlerin ilk tercihi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-1) döneminde "güvenli ve sağlıklı" tatil imkanı sunan Türkiye, Ukraynalı turistlerin ilk tercihi oldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) hazırlanan rapora göre, salgın döneminde 750 bin kişinin yurt dışı tatiline çıktığı Ukrayna'da, Türkiye açık ara ilk sırada yer aldı.

Turizmde rekorların yaşandığı 2019'da 2,5 milyon kişinin yurt dışına tatile gittiği Ukrayna'da, geçen yıl 750 bin kişi turistik amaçlı seyahat gerçekleştirdi.

Tatil için rotalarını Antalya'ya çevirdiler

Salgın döneminde seyahat eden 750 bin kişinin 560 bini Türkiye'ye geldi; bu turistlerden tamamına yakını da tatil için Antalya'yı tercih etti. Güvenli Turizm Sertifikası Programı kriterleri doğrultusunda güvenli ve sağlıklı tatil hizmeti veren kent, Ukraynalılar için de vazgeçilmez tatil merkezi oldu.

Ukraynalıların 2021 için de rezervasyonlara başladığı bildirildi.

"Bu yıl daha fazla turist bekliyoruz"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 1 Temmuz'dan itibaren Ukraynalı turistlerin kente gelmeye başladığını söyledi.

Ağustos, eylül ve ekimde Ukrayna trafiğinde hareketliliğin daha da arttığını anlatan Yağcı, tatil için yurt dışına çıkan Ukraynalıların rotasını Antalya'ya çevirdiğini belirtti.

Her 3 Ukraynalı turistten 2'sinin Antalya'da tatil yaptığını vurgulayan Yağcı, "Salgın sürecinde tedbirlerimizi alarak güvenli bir hizmet sunduk. Bu yıl da aynı tedbirler kapsamında misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." dedi.

Rusya'dan sonra Ukrayna'nın da önemli bir pazar olduğunu ifade eden Yağcı, bu yıl daha fazla Ukraynalı turisti beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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