Son dakika! Her 10 çocuktan 1'i astım; Bu uyarılara dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Her 10 çocuktan 1'i astım; Bu uyarılara dikkat

25.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:13
Son dakika! Her 10 çocuktan 1'i astım; Bu uyarılara dikkat

Bir son dakika haberine göre Çocukların büyüme ve gelişmesi yanında eğitimlerini de etkileyen ve her 10 çocuktan 1'inde görülen astım hakkında uyarılarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov, hijyen ile bireye özgü yaklaşımların yapılmasının zorunluluk taşıdığına dikkat çekti.

Çocukların büyüme ve gelişmesi yanında eğitimlerini de etkileyen ve her 10 çocuktan 1'inde görülen astım hakkında uyarılarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov, hijyen ile bireye özgü yaklaşımların yapılmasının zorunluluk taşıdığına dikkat çekti.

Astım, çocukların büyüme ve gelişmesi yanında eğitimini etkileyen, hastanede yatışı oluşturan ve yaşamını sarsan kronik bir hastalık olmasının yanında, akciğerleri tutarak kronik akciğer sorunlarını da beraberinde getiriyor. Her 10 çocuktan 1'inin mücadele ettiği astım ile ilgili Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov açıklamalarda bulundu. Nepesov, "Çevresel alerjenler, ev tozu dahil, çayır ve bitki kökenli tozlar, polenler, mevsimsel değişiklikler astımın şiddeti ve görülmesini etkilemektedir. Astım, çocukluk çağında en sık olan alerjik rinit (saman nezlesi), gıda alerjileri (besin sorunları) ile atopik dermatit (egzema ve cilt sorunları) gibi alerjik hastalıkların artması gibi giderek, artmakta ve yaygınlaşmaktadır" diye konuştu.

BU BELİRTİLER ASTIMIN HABERCİSİ OLABİLİR

Nepesov, astımda da görülen öksürüğün çok çeşitli olduğuna dikkat çekti. Hastalığın belirtileriyle ilgili bilgi veren Nepesov, "Nefes alıp verirken hışıltı çıkması belirtiler arasındadır. Öksürük farklı çeşitlerle karşımıza çıkabilir. Kesik kesik, kuru ve balgamsız öksürük sıktır, arka arkaya 3-5 kez olabilir. Balgam da çıkarabilen farklı yapıda olması sekresyon eklenmesi ile olur. Yatınca artan öksürük ve efor ile artan öksürük de astım belirtisidir. Tek öksürük ile oluşan astıma ise varyant astım denilir. Spor sırasında tıkanma, nefes darlığı, göğüs sıkışması, soluk yollarının daralması da hastalığın belirtisi arasındadır" ifadelerini kullandı.

TEMİZ VE TOZSUZ ORTAMLAR TERCİH EDİLMELİ

Genetik faktörler, egzama, aşırı kilo, alerjik rinit; sigara ve egzoz gazlarına maruziyet gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkan astım hastalığı için temiz ve tozsuz ortamın önemli olduğunu belirten Nepesov, "Tütün ürünlerinin, sigara, nargile ve puronun kullanılmaması ve dumanlarından uzak durulması gerekmektedir. Sık solunum yolu hastalığı geçirenlerde alerjik açıdan tetkik ve izlem yapılmalı. Hava kirliliğinin rolü hem astım sıklığında hem de astım alevlenmelerinde sorgulanmıştır. Evden çıkmamak ve evin korumalı pencerelerinin olması önemlidir. Gebelik sırasında anne sigara içimi astım ve kötü sonuçlar için bir risk faktörüdür. Önemli respiratuvar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonu geçiren çocukların yüzde 50'sinde akciğerlerin zedelenmesi ve kronik hassasiyet gelişmesi nedeniyle ilerlemesi ile astım teşhisi konulabilir. Kanıtlar, bazı enfeksiyon öyküsü, kırsal yaşam, diğer çocuklara maruz kalma (daha büyük kardeşler dahil) ve daha az antibiyotik kullanımı olan çocuklarda astım riskinin azaldığını düşündürmektedir" diye konuştu.

Nepesov, astım tanısının da genellikle klinik gözlemle konduğunu belirterek, "Aile hikayesi, geçmeyen sorunlar, uzun süren hastalıklar ve alerji testleri tanıda yardımcı olabilir" dedi.


Son dakika! Her 10 çocuktan 1'i astım; Bu uyarılara dikkat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Her 10 çocuktan 1'i astım; Bu uyarılara dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:14:38. #1.14#
title