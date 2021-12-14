Son dakika... Hepsiburada'nın büyük ödülü BMW 2 Serisi Gran Coupe'un kazananı belli oldu

Hepsiburada'nın 6 yıl önce başlattığı "Efsane Kasım"ın bu yılki "Büyük Ödülü" BMW 2 Serisi Gran Coupe'un sahibi Zeynep Yılmaz oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, "Efsane Kasım"ın bu yılki özel hediyesi sahibine ulaştı.

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" dahilinde uyguladığı sürprizlerden biri olan "Efsane Macera" kampanyası kapsamında, 4 Kasım 2021 ve 10 Kasım 2021 boyunca "5 ve üzeri anahtar" toplayan kullanıcılar, 11 Kasım 2021'de "Efsane Macera" sayfasındaki "Büyük Ödül" çekilişine girmeye hak kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve D-MARKET Elektronik Hizmetler Ticaret AŞ'nin katılımıyla bu hak sahipleri arasında düzenlenen çekiliş sonuçlandı.

"Efsane Kasım"da alışveriş yaparken hem de katıldığı "Büyük Ödül" çekilişinde kazanan "Efsane Macera Büyük İkramiye Talihlisi" Zeynep Yılmaz, aracın anahtarlarını, Hepsiburada Kategori Direktörü Yalkın Tütüncüoğlu'ndan teslim aldı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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