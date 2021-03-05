Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
05.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:59
Son dakika haberleri: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin listesi: 1- 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59)2- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)3- Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28)4- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40)5- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)6- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun...
Helikopter kazasında şehit olan askerlerin listesi:
1- 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59)2- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)3- Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28)4- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40)5- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)6- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)7- Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)8- Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)9- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci10- Yüzbaşı Gökhan Uysal
11- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı