Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
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Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları

05.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:59
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları

Son dakika haberleri: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin listesi: 1- 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59)2- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)3- Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28)4- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40)5- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)6- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun...

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin listesi:

1- 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş (59)

2- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)3- Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28)4- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40)5- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)6- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)7- Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)8- Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)9- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci10- Yüzbaşı Gökhan Uysal

11- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir


Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları
Son dakika! Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin fotoğrafları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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