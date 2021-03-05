Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı
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Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı

05.03.2021 03:14 | Son Güncelleme: 05.03.2021 03:19

Son dakika haberi... Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a gönderildi.

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a gönderildi.

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi.

Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da hastaneye geldi.

Şehit askerlerin naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'a uğurlandı.

Kaza

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı
Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı
Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı
Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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