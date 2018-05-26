Erdoğan'dan İlk Mitinginde Büyük Müjde: Doğal Gaza Yüzde 10,25 İndirim Geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi ilk mitingini Erzurum'da yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap etti.

"BOSNA MİTİNGİMİZ ONLARA YETER"

AK Parti'ye izin vermeyip HDP'ye miting izni veren Almanya'ya yüklenerek başlayan Erdoğan "Bize izin vermiyorlar. Ama bizim Bosna Hersek'te yaptığımız miting onlara yeter" dedi.

"DADAŞLARIN ALLAH'INA KURBAN"

Erdoğan şunları söyledi:

"Dedik mitingimize nereden başlayalım, bundan önce olduğu gibi Erzurum'dan başlatalım. Buradan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Dadaşlar sizin Allah'ınıza kurban. Tanklarla, tüfeklerle milletimin üzerine gelene 15 Temmuz'da milletimiz gereğini yaptı. Şimdi, 24 Haziran'a güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güçlü Meclis için hazır mıyız? Cumhur İttifakı, AK Parti ve şahsımı desteklemeye hazır mıyız? "

"BOSNA HERSEK SİZE YETTİ"

"Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum, bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır.

AFRİN'DE 4 BİN 475 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"İl kongremize geldiğimizde, Erzurum'un bizim için ne anlama geldiğini anlatmıştım. Erzurum kurucu şehir olması nedeniyle, birçok saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. Budan 180 ve 190 yıl önce işgal, 1 asır önce de Sarıkamış'ın acısıyla kavrulmuştu. Ama Erzurum her zaman ayağa kalkmayı başarmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın sağladığı sukünet burada hala sürüyor. Bir ara teröristler Erzurum'a musallat olmak istedi, ama tutunamadılar. Dadaş'ın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? 24 Haziran öncesi buna çok dikkat edelim. Dadaşlar, 24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz, durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, askerimiz,jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz ile teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz."

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen 414 oldu. Bunu biden siz istiyorsunuz, şehidimizin kanı yerde kalmasın diyorsunuz."

KORUCULARIN MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik korucularının maaşlarında 135 liralık bir iyileştirme daha yapılacağını açıkladı.

"O BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN"

"Bir tanesi 'Ben araba falan üretmem' diyor. Benim için de '20 yıl geriden takip ediyor' diyor. Almanya'da da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Sadece bizim otomotiv ihracatından elde ettiğimiz geliri bir araştırsın baksın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor belli. O bisiklette de bazen sağa bazen sola gidiyor. Hayatları böyle bunların. Dikili ağaçları yok. Öbürü de kalkmış 'Ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım' diyor. Öbürü ben şu yatırımı yaptırmayacağım diyor. Sizin zaten hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Bu ülkede kim yatırım yapacak onu da biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu? Muasır medeniyetler üzerine çıkmak olur mu? Onlar isteseler de istemeseler de biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda, enerjide adımları attık mı? Dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu?

RUSYA'DAN ALINAN DOĞAL GAZDA İNDİRİM

Rusya'dan alınan doğal gazda indirim uygulanacağını açıklayan Erdoğan, "Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğal gazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğal gazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğal gaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi.

"YASTIK ALTINDAKİ DÖVİZLERİ TL'YE ÇEVİRİN"

Dış güçlerin Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğine vurgu yapan Erdoğan ''Yastık altındaki dövizinizi TL'ye çevirin. Bu oyunu bozalım.'' dedi.