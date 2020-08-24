Son Dakika: HDP önündeki eylemde 357'nci gün Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 357'nci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 357'nci günde de sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te fırında çalışırken, kaçırılan Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te fırında çalışırken, kaçırılan Fatih için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olması için oğluna çağrıda bulundu. Demir, "Yaklaşık 1 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Oğluma seslenmek istiyorum; oğlum Fatih çık, gel, Türk adaletine teslim ol. 15 çocuk geldi. Devletimiz öyle büyük bir devlet ki çocukları diğer anne ve babalarına teslim etti. Bundan güzeli var mı? Devlet ceza vermiyor. Bunlarda din, iman yok. Bunlarda din, iman olsa 5 senedir bu çocukların o kadar peşinden dolaştık ama bize göstermediler. Çünkü gösterseler çocukları alabilirdik. Eğer bunlarda din, iman, vicdan ve merhamet olsa çocukları gösterirdi. Şu an bizim çocuklar onların elinde değil mi? Bizim gücümüz olsaydı çoktan almıştık. Onları Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA