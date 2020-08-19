Son dakika! HDP önündeki eylemde 352'nci gün Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 352'nci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 352'nci günde de sürdürdü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, büyük oğlu Sami Çiftçi'nin de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, şehit edildiğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE OĞLUM KURTULACAK'

Terör örgütü tarafından 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, şehit edildiğini söyleyen Çiftçi, devletin gücüyle oğlunun kurtulacağına inandığını dile getirdi. Çiftçi, "352 gündür biz bu binanın önünde oturuyoruz. 2015'te evladım okul okuyordu. HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. Benim evladım halen dağdadır. Evladım ölü müdür, sağ mıdır; onu bilmiyoruz. Bize hiçbir haber gelmedi. Diğer oğlum Sami Çiftçi, 2017'de onun peşinden gitti, kardeşini bulmak için. Onlar bizden nefret ettiler. Geldiler köye, bizim köy de İran hududuna yakın bir köydü. Bir gece yarısı bizim evi sardılar. Elektrikleri kestiler. İçeri girdiler. Gelip Sami Çiftçi'yi evden aldılar. Götürdüler bir ahıra, elini, kolunu bağladılar. Onlar 2 evladımı benden aldı. Torunlarım diyorlar ki 'Nene benim babamı zalimler öldürdü. Benim amcamı zalimlerin elinden kurtar. Zalimlerin içinde kalmasın'. Devletimizin gücüyle inşallah diğer oğlum kurtulur. Oğlum Roşat, sen anneni dinliyorsan sana bir çağrı yapıyorum. Allah rızası için biz burada yaz, kış, hastalık demeden oturuyoruz. Allah rızası için anneni dinliyorsan geri dön" dedi.

Kaynak: DHA