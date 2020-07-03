Son Dakika: HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Son dakika güncel haberi: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 10 yıl önce oğlu Emrah'ın HDP'liler tarafından kandırıldığını ve zorla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Aynur Panay, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 305'inci gününde de sürüyor. Eylemin 305'inci gününde 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı. Oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydeden Panay, "Oğlumu HDP'liler kaçırdı. Tek sorun HDP'de başka sorunumuz yoktur. Oğlum Emrah beni duyuyor ve görüyorsa kaçıp gelip teslim olmasını istiyorum. Emrah seni çok özledim kaç gel ne olur Emrah" dedi.

Anne Panay, konuşmasının ardından oğlunun fotoğrafının bulunduğu çerçeveyle oturma eylemine başladı.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA