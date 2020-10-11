Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde

11.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:56

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde -HDP'liler aileleri tahrik etmek için yüksek sesle müzik dinledi, aileler duruma tepki gösterdi Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan...

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde

-HDP'liler aileleri tahrik etmek için yüksek sesle müzik dinledi, aileler duruma tepki gösterdi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde de devam ediyor. HDP'liler aileleri tahrik etmek için yüksek sesle müzik yayını yapınca evlat nöbetindeki aileler duruma tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403'ncü gününde de sürüyor. Aslen Bingöllü olan ve ikamet ettikleri Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Emrah Avunan için 403 gündür oturma eylemine devam ediyor. 403 gündür asker oğlu için nöbette olduğunu belirten baba Avunan, oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını, PKK'lı teröristlere teslim edildiği iddia ederek, "Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem. Artık yeter oğlumu bıraksınlar. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

HDP'liler yüksek sesle müzik yayını yaptılar

Öte yandan evlat nöbeti tutan aileler daha önce HDP il binası önündeki merdivenlerde otururken, bu kez yüzlerini HDP il binasına çevirerek evlatlarını istedi. HDP'liler ise ailelerin acısına karşın yüksek sesle müzik yayını yaparak parti binasının içerisinde ailelerle alay etti. Bunun üzerine aileler yapılan müzik yayına karşın HDP'lilere tepki gösterdi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen oğlu Özkan Aydın için 403 gündür oturma eyleminde olan baba Süleyman Aydın, HDP'lilerin yüksek sesle müzik yayını yaparak kendilerini tahrik ettiği belirterek, "Ne yaparsa yapsınlar evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi HDP il binası önünde devam ederken, polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Türkan Şoray Yasemin Özilhan
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Gökhan Töre Caner Erkin Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 13:56:17. #1.15#
title