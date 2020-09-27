Son Dakika: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde
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Son Dakika: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde

27.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:18

Son dakika haberi... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 389'uncu gününde de devam ediyor. Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için 389 gündür HDP il binası önünde oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Kabaklı, "6 yıl oldu, bir yıldan fazla buradayım, oğlumu bekliyor ve almadan gitmeyeceğim. Benim oğlumu bıraksınlar, suçu neydi, ciğerimi, canımı aldılar. Tüm annelerin evladını bıraksınlar, oğlum gelene kadar eylemi sürdüreceğim, daha önce sosyal medyaya atıyordular, görüyordum son 2 yıldır atmıyorlar. Benim oğlum zindanlarda çürüdü, bende burada çürüdüm. Vicdanları varsa evladımı bırakırlar, oğlumun gölgesi, kokusun özledim onsuz yapamıyorum" dedi.

Son Dakika: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde
Son Dakika: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde
Son Dakika: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde
Son Dakika: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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