Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 349'uncu gününde
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Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 349'uncu gününde

Son dakika habere göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 349'uncu gününe girdi.

Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 349'uncu gününde
16.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:05

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 349'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 349'uncu gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Kamile Küçükdağ, Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katıldığını belirterek, oğluna kavuşuncaya kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"Oğlum, amcan ve dayın askerde kiminle savaşıyorsunuz"

Oğluna çağrıda bulunan anne Küçükdağ, "Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan çık gel güvenlik güçlerine teslim ol. Bak 15 aile evladına kavuştu. Bir yıla yakındır biz buradayız ve senin peşini hiçbir zaman bırakmadım. Bak amcan ve dayın askerde kiminle savaşıyorsunuz. Kardeş kardeşi kesinlikle vurmasın. Yeter artık çık gel teslim ol" diye konuştu.

"349 gündür halkın çocuklarını çalan partinin kapısındayız"

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın da, bugün eylemlerinin 349'uncu gününe girdiğini ve halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi.

"Bizi kapılarında, sizi de dağda ölüme mahkum ediyorlar"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Aydın, "Siyasi parti üyelikleri bile 18 yaşın altında olmuyor ama HDP 18 yaşından küçük olan çocukların dağa kaçırılmasına vesile oluyor. Oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun, güvenlik güçleri sizi bize hemen kavuşturur. Bütün arkadaşlarınız hepiniz teslim olun ve bu PKK'dan kimseye hayır gelmez. Oğlum sizi taşlarda yatırıyorlar kendileri ise gidip sıcacık yataklarında yatıyorlar ve sizi orada ölüme mahkum ettiriyorlar. Çık gel teslim ol oğlum yeter artık bu hasretlik bitsin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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