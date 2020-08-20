Son Dakika: HDP önünde annelerin evlat nöbetinde 353'üncü gün
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Son Dakika: HDP önünde annelerin evlat nöbetinde 353'üncü gün

Son dakika haberleri... HDP önünde annelerin evlat nöbetinde 353'üncü gün -Acılı anne Songül Altıntaş: -"PKK oğlumu nasıl kaçırdıysa bana öyle de getirsin" Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 353'üncü günde...

20.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:27

HDP önünde annelerin evlat nöbetinde 353'üncü gün

-Acılı anne Songül Altıntaş:

- "PKK oğlumu nasıl kaçırdıysa bana öyle de getirsin"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 353'üncü günde de devam ederken, PKK'lılar tarafından kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "PKK oğlumu nasıl kaçırdıysa bana öylede getirsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Gelsinler beni öldürsünler beni bu acıdan kurtarsınlar. ya da bana oğlumu göndersinler" dedi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 353'üncü günde de sürüyor. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 353 gündür oturma eylemini sürdürüyor.

"Bana ya oğlumu versinler ya da gelsinler beni öldürsünler"

353 gündür eyleme devam ettiğini ve kısa bir süre sonra 1 yıllarının dolacağını belirten anne Altıntaş, "Bu bir yıl sadece oğlumun aramamızın son arama yeri olarak HDP'nin önüydü. Biz daha öncede 6 yıl boyunca oğlumu her yerde aradık. Evimize dahi gitmeden oğlumuzun peşindeyiz. Her yeri aradık bir çare bulamadık son çare buraya geldik eyleme başladık. Oğlumdan bir haber vermiyorlar ve oğlumu bırakmıyorlar. Benim oğlum en kutsal görev olan vatani görevine gitti ve kaçırdılar. Oğlumu kaçırdılar birde diyorlar alıkonulmuş. Benim oğlum alıkonulmadı PKK'lılar tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Ben alıkonuldu sözlerini asla kabul etmiyorum. PKK oğlumu nasıl kaçırdıysa bana öyle de getirsin. Ben oğlumu istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Gelsinler beni öldürsünler, beni bu acıdan kurtarsınlar. Gerçekten artık dayanacak gücüm yok" dedi.

Oğluna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini hatırlatan anne Altıntaş, sonuna kadar eylemde olacağını ve oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

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Son Dakika: HDP önünde annelerin evlat nöbetinde 353'üncü gün

Kaynak: İHA

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