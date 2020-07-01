Son Dakika: HDP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu
Son dakika politika haberi... HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu olduğu bildirildi.
01.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:25
HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu olduğu bildirildi.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde Parlamento Grubumuzun adayı olarak İstanbul milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA