Son dakika! HDP'li Paylan: "İşverenler ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor"
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Son dakika! HDP'li Paylan: "İşverenler ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor"

Gelen son dakika haberlerine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işverenlerin ekonomik iklime güvenmediğini ve yeni işçi almak istemediğini söyledi.

Son dakika! HDP'li Paylan:
10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:07

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işverenlerin ekonomik iklime güvenmediğini ve yeni işçi almak istemediğini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in işsizlik rakamlarını açıkladığını, işsiz sayısının düştüğü yönünde bilgi paylaştığını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte işsiz sayısına 5 milyon kişinin daha eklendiğini öne süren Paylan, "Ne hikmetse işsizlik rakamları TÜİK'e göre düşmüş. Sokağa çıktığınızda 10 vatandaştan 9'u enflasyon rakamlarının yüzde 30 seviyesinde olduğunu savunuyor ve TÜİK'in verilerine inanmadığını belirtiyor. Her evde işsiz bir vatandaş varken koronavirüs kriziyle milyonlarca vatandaş işini kaybetmişken TÜİK, 'Türkiye'de işsizlik düşmüş' diyor. Buna hiçbir vatandaşımız inanmıyor." dedi.

Paylan, iş aramaktan umudunu kaybeden vatandaşların TÜİK'e göre iş gücünden sayılmadığını ifade etti.

Yakında çok daha fazla vatandaşın iş arama umudundan vazgeçeceğini ileri süren Paylan, şunları kaydetti:

"Vatandaş iş aramak için gittiği iş yerinde 'Ben mevcut çalışanı çıkarmayı düşünüyorum, seni nasıl işe alıyım' cevabını alıyor. Aylarca, yıllarca iş arayan vatandaşımız iş aramaktan vazgeçiyor. TÜİK'e önerim, birkaç ay daha dayanması yönündedir. İş aramaktan umudunu kaybedenler işsiz sayılmıyorsa yakında işsizlik rakamı sıfıra kadar düşebilir. Çünkü vatandaş iş bulamıyor. Türkiye'deki istikrarsız iklim iş arama umudunu da kaybettiriyor. İşverenler Türkiye'deki ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor. Biz işi aşı olmayan, koronavirüs döneminde işini kaybeden vatandaşa asgari bir gelir desteği verilmesini önerdik ama hükümet bunu işsizlere vermeyi reddetti. İşsizlik Sigortası Fonunda hala 120 milyar TL kaynak var. DİSK-AR'ın araştırmasına göre 3 milyon olan işsize doğrudan gelir desteği verilmesini öneriyoruz. Türkiye ekonomisi hasta durumda. Hastalığın üstünü örtmeye kalkarsanız, hastalık bünyeyi sarar ve ekonomi daha derin bir hastalığa sürüklenebilir. Bu nedenle çağrım rakamlarla oynanmaması yönündedir."

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Kaynak: AA

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