Son Dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
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Son Dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı

Son dakika: HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan saatler önce, Siirt Belediye Başkanı, Baykan Belediye Başkanı ve Kurtalan Belediye Başkanı haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Son Dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
15.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:51

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Iğır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Ayrıca bu 3 belediye başkanı yine terör soruşturması gerekçesiyle gözaltına alındı.

YERLERİNE KAYYUM ATANDI

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

30 MART 2019 SEÇİMİ

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı. AK Parti'nin Adayı Ali İlbaş ise yüzde 46,01 oy almıştı. Belediye İl Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluğu bulunuyor.

Baykan Belediye Başkanlığı seçimini ise HDP'li Remzi Sarsılmaz yüzde 27,74 oy ile kazanmıştı. HDP'yi takip eden AK Parti'nin Adayı Mehmet Ali Erol ise yüzde 27,09 oy almıştı. İlçe meclisinde HDP çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Kurtalan'da ise HDP'nin Adayı Baran Akgül, en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atarak seçimi kazanmıştı. Akgül yüzde 50,08, AK Parti'nin Adayı Nevzat Karaatay ise yüzde 45,75 oy almıştı. İlçe meclisinde HDP çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Güncel Manşet

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