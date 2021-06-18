Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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