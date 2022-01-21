Son Dakika | HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan 4 transfer

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Johnny Hamilton, Wayne Selden, Berkan Aksu ile Mertcan Solkol'u kadrosuna kattı.

AFYON (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Johnny Hamilton, Wayne Selden, Berkan Aksu ile Mertcan Solkol'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak NBA'de Atlanta Hawks ile boy gösteren, geçen sezonu da Fenerbahçe Beko'da geçiren pivot Johnny Hamilton, New York Knicks forması giyen, geçen sezon da FIBA Europe Cup'ta Final Four MVP'si seçilen 27 yaşındaki şutör guard Wayne Selden ile 2001 doğumlu genç forvet Berkan Aksu ve guard Mertcan Solkol'un transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, Afyon Belediyespor'a katılan oyuncular Hamilton, Selden, Aksu ile Solkol'a 'takıma hoş geldiniz' ifadeleri kullanıldı.