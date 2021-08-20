Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da transfer çalışmaları
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Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da transfer çalışmaları

Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da transfer çalışmaları
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, dış transferde ABD'li oyun kurucu TJ Campbell'ı kadrosuna katarken, iç transferde Efe Beşok ile yeniden anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, dış transferde ABD'li oyun kurucu TJ Campbell'ı kadrosuna katarken, iç transferde Efe Beşok ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ligi takımlarından Real Betis'te forma giyen 33 yaşındaki TJ Campbell'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen 24 yaşındaki forvet Efe Beşok ile de yeniden anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

TJ Campbell ve Efe Beşok'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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