Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek
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Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 25 Mayıs'ta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 25 Mayıs'ta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 1 yıl (532 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu, ikinci ihalede de 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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