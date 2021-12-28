Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir.

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir." - ANKARA

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