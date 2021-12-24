Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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