Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.

Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz.