Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.
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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.

01.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:10
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.

Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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