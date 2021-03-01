Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.
01.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:10
Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır