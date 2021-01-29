Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele...
29.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:08
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı"
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık