Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan...
29.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:14
Son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık