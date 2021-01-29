Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan...

Son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı.