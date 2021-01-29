Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan...
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Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan...

29.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:14
Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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