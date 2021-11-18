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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz alım satımı piyasada serbestçe gerçekleşmektedir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz alım satımı piyasada serbestçe gerçekleşmektedir

Son dakika haber... HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme' ile ilgili "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, ' Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme' ile ilgili  "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme'ye yönelik bazı yorumların yapıldığı görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.


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