Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı değişim ihalesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül 2021 itfa tarihli senet karşılığında 19 Ağustos 2026 itfa tarihli senet ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül 2021 itfa tarihli senet karşılığında 19 Ağustos 2026 itfa tarihli senet ihraç etti.

Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihalesi yapıldı.

Bu kapsamda, 22 Eylül 2021 itfa tarihli senet geri alınarak, karşılığında 19 Ağustos 2026 itfa tarihli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 20,15, reel bileşik faiz yüzde 21,72 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 300 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 950 milyon lira, net satış 1 milyar 934,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya