Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" - Haberler
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak"

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kimsenin şüphesi olmasın.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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