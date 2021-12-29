Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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