Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında." - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında."

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati:
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında."

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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