Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: "Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden...
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: "Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir".
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: "Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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