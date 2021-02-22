Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
22.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:43
Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk