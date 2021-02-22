Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

22.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:43

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kadir Topbaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç Toygun Ateş Acun Ilıcalı
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:46:44. #1.14#
title