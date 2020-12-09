Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini...
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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini...

09.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:52
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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