Son dakika haberi: Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haberi: Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü
Son dakika haberi: Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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