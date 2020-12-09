Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."

09.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:56
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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