Son Dakika: Hazine ve maliye Bakanı belli oldu! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı istifası sonrası kimin Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağı merak konusu. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?