Son Dakika: Hazine ve maliye Bakanı belli oldu! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?
10.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:40
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı istifası sonrası kimin Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağı merak konusu. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?
Eski Türkiye Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. İşte o açıklama;
Görevinden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır.