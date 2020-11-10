Son Dakika: Hazine ve maliye Bakanı belli oldu! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son Dakika: Hazine ve maliye Bakanı belli oldu! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?

10.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:40
Son Dakika: Hazine ve maliye Bakanı belli oldu! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı istifası sonrası kimin Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağı merak konusu. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?

Eski Türkiye Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. İşte o açıklama;

Görevinden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır.

İlgili Haberler

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?
Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?
Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?
Masterchef potaya kim gitti? 5 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Eleme adaylarından ilki belli oldu!
Masterchef potaya kim gitti? 5 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Eleme adaylarından ilki belli oldu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Orhan Veli Timur Selçuk İbrahim Tatlıses Münir Nurettin Selçuk
Spor Erol Bulut Arda Turan Caner Erkin Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım İstifa Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Hazine ve maliye Bakanı belli oldu! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 00:40:23. #1.14#
title