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Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfine yönelik olarak "İlk kuyunun ilk fazı sonrası açıklanan rakam bu. Bu kuyunun geri kalan kısmında iki katman daha var.

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
25.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfine yönelik olarak "İlk kuyunun ilk fazı sonrası açıklanan rakam bu. Bu kuyunun geri kalan kısmında iki katman daha var. O çalışmalar da bittiğinde, artık Türkiye'nin cari açık değil cari fazla, döviz fazlası vereceği dönemi konuşacağız." dedi.

Albayrak, NTV yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin, ülkenin ekonomi ve siyasi tarihi açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Albayrak, "Türkiye, bir eksen değişim ve dönüşümü yaşıyor. Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye. Bu keşif, Türkiye'nin tamamında müthiş bir hava uyandırdı." diye konuştu.

Albayrak, keşfin maddi değerine yönelik soru üzerine ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"320 milyar metreküp, ilk kuyunun ilk fazı sonrası açıklanan rakam bu. Bu kuyunun geri kalan kısmında iki katman daha var. O çalışmalar da bittiğinde, sadece bu kuyu ve bu alan üzerinde değil. Artık Türkiye'nin cari açık değil cari fazla, döviz fazlası vereceği dönemi konuşacağız. Ülkenin yılda 40 milyar dolar enerji ithalatına para ödediği dönemde Türkiye bu keşifleriyle, adımlarıyla, milli enerji adımlarıyla önümüzdeki yıllarda bir de bakmışız ki cari fazla, döviz fazlası veriyor. Neredeyse Şahdeniz'e yakın bir rezerv. Çok büyük bir rezerv bu. 20-30 yıllık ortalama ömrüne vurduğumuzda ortalama 15-20 milyar metreküplük sisteme tedarik demek. Bugün itibariyle Türkiye'nin sistemdeki ihtiyacının yıllık üçte biri. Sadece bu haliyle bile kalsa, yüzde 30'luk sistem ihtiyacını karşılaması bir tarafa, geri kalan kısmına bağlı olarak ülkenin ithalatında müthiş bir pazarlık gücü yakalayacağı, bunun da faturalara, Türkiye'nin bilançosuna, cari dengesine, ekonomisine olumlu etki yapacak bir süreç."

Bu keşfin manevi boyutunun da büyük önem taşıdığına işaret eden Albayrak, bunun vatandaşlarda ülkede muazzam bir mutluluk ve geleceğe ümit duygusu yarattığını söyledi.

(Sürecek)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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