Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bu Dalgalanmalardan Daha Güçlü Çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle gerçekleşti. Berat Albayrak 4 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde "Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." ifadelerini kullandı. Albayrak'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"BU DALGALANMALARDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok. Oynaklık temel ekonomik göstergeler kaynaklı değil. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak. İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz. Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz. Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında. Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak.

"DAHA FAZLA MALİ SIKILAŞMAYI SAĞLAYACAĞIZ"

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz. Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

"HÜKÜMET HARCAMA KISINTISINA GİDECEK"

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ"

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz. Enflasyonla mücadelede para politikası tek başına yeterli değil.Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

"IMF İLE İŞBİRLİĞİ PLANIMIZ YOK"

Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. IMF ile işbirliği planımız yok. Yatırımcılarla açık ve şeffaf diyalog geliştireceğiz. Sürdürülebilir büyüme için ekonomi yeniden dengelenmeli. Ekonomide ılımlı bir büyüme oranı bekliyoruz.

Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz.

Katar anlaşmasının farklı bileşenleri var. Doğrudan yatırımlar da var.

Bakan Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşen ve 16'da başlayan yatırımcı zirvesi saat 16:45'te sona erdi.



