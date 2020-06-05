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Son dakika... Hazine nakit gerçekleşmeleri

Son dakika haberleri... Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 9 milyar 727 milyon lira açık verdi.

Son dakika... Hazine nakit gerçekleşmeleri
05.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:51

Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 9 milyar 727 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 75 milyar 251 milyon lira, nakit giderleri 85 milyar 279 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 76 milyar 266 milyon lira, faiz ödemeleri ise 9 milyar 12 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 1 milyar 15 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde 9 milyar 727 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 13 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan azalış 1 milyar 577 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 34 milyar 988 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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