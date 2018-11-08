Hazine Bakanı Albayrak: Dövizdeki Operasyonu 2 Ayda Püskürttük

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Adım Adım Ekonomi Programı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dövizde yaşanan dalgalanmayla ilgili, "Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:

DAHA GÜÇLÜ BİR NETİCEYLE KARŞI KARŞIYA OLACAĞIZ

Bankacılık ve finans sektörü, kamu, reel sektör kısaca hepsi önemli bir ivme ortaya koydu. Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Türkiye dünyanın en güçlü üreten ekonomi olma yolunda adım atacaktır. Kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük operasyonu 2 ayda güçlü adımlarlabertaraf ettik. Ekonomi yönetimi olarak sürece çok ciddi bir refleks gösterdik. Ekonomiyi hedef alan bu ataklara karşı ciddi tecrübe kazandık.Ekonomide yüzde 10 kampanyası ile Kasım ve Aralık aylarında çok daha güçlü bir netice ile karşı karşıya olacağız. Mücadelemizin başına enflasyonu koyduk. Gün gün, sektör sektör takip ediyorum.

KASIM VE ARALIK ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Eylül ayındaki bu fiyatlardaki anomalitenin oluşturduğu bu dalgalanma Eylül raporuna detaylı baktığımızda bir çok sektör dolar kurunu 8,5'tan bir fiyatlama ortaya koymuş. O dönem geçti, fiyat davranışları da normale inmeli ki hem enflasyonda tersine trend hem de toplumsal tüketim alışkanlıkları piyasadaki canlanma hususlarını da o oranda hissedilsin. Tüm paydaşlarla geçen ay enflasyonla mücadele programı açıkladık. Yüzde 10 indirim kampanyası Ekim ayında olmasına rağmen geçen yıla eş güdümlü bir enflasyon çıktı. Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü çok daha pozitif neticeler için pozitif bir resimle karşı karşıyayız. Tüm sektörleri takip ediyorum. Türkiye bugün Ağustos ve Eylül ayına göre çok daha güçlü ve iyi bir noktada. Daha da iyiye taşıyacağız. Bir kaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı.

İYİLEŞMELER DEVAM EDECEK

Devlet olarak bizde bir dizi ÖTV ve KDV indirimi ile alakalı da adımlar açıkladık. Yüzde 1,9 olan bütçe açığı milli gelir oranı hedefimizden hiçbir sapma olmadı. Kolay olanı herkes yapar, makbul olan biz millet olarak hep zoru başardık. Bu indirim ve destekler neticesinde değerdeki iyileşmeler devam edecek. Toplumsal olarak akaryakıt, enerji maliyetlerinin bir çoğunu tuttuk ve çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık. Hem bütçe disiplini gözettik, hem de enflasyon baskısını azalttık hem de toplumumuzu vatandaşlarımızı koruduk. Yapısal reformlarla alakalı adımlar atmaya başladık. Özellikle gıda maliyetleri konusunda. Uzun bir süre sonra toplanan gıda komitesi üç bakanlık olarak adımlar atmaya başladık.

CARİ DENGE ÇOK BÜYÜK BİR SÜRPRİZE GEBE

Cari açıkta Ağustos, Eylül, Ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor.

KİMSENİN BU HAVAYI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Ekim ayındaki dolar tahvil ihalemiz ardından 3 katından fazla talep geldi. Dün çok önemli ihalemiz oldu. Euro piyasaları açısından baktığımızda, bu noktada yoğun bir talebin gerçekleştiği görüldü. Yine talebin 3 katından fazla bir ihaleyle çok başarılı bir likidite sürecini ortaya koyduk. Yeni dönem çok daha farklı stratejiler izleyeceğiz.