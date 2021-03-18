Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği gece saatlerinde kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan alageyik, gece saatlerinde kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürüldü. Bakıcıların olayı fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B.(48) ekiplerce tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı