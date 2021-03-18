Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı

18.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:36
Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği gece saatlerinde kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği gece saatlerinde kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan alageyik, gece saatlerinde kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürüldü. Bakıcıların olayı fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B.(48) ekiplerce tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı
Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:37:46. #1.16#
title