Son dakika! Hayvan pazarları dezenfekte edilerek açılıyor
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Son dakika! Hayvan pazarları dezenfekte edilerek açılıyor

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yeni tip korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan hayvan pazarları geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Son dakika! Hayvan pazarları dezenfekte edilerek açılıyor
21.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:27

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yeni tip korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan hayvan pazarları geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Belediye ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışmalarının hayvan pazarı kurulmadan bir gün önceden yapıldığına dikkat çeken Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Yeni normalleşme sürecinde belediye olarak hayvan pazar yerinde gerekli tedbirleri almış durumdayız. Bütün hayvan yetiştiricileri, besicilerimiz ve vatandaşlarımız canlı hayvan pazarımızda maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Sağlığımız için tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğun kalabalıkların yaşanacağı hayvan pazarında özellikle sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim" dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiren Kazım Yaşar ise, "Biz hayvanlarımızı yaylada doğal ortamlarda yetiştiriyoruz. Kışın Manisa'ya, yazın ise burada kendi bölgemizde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Ev ortamında beslemeden doğal ortamda yetiştirerek satışını yapıyoruz. Kurbanlık keçi olur ise, 1 yaşında, 2 yaşında kurban edilebilir. Koyun ise 6 ayı geçtikten sonra annesinin boyunda ise kurbanlık olur Bu yıl fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürecekti ama, virüs nedeniyle vatandaş çalışamadı. Evde kaldığı için paraya ihtiyacı oldu. Pazarda alıcı ve satıcının buluşmasında virüs nedeniyle zor olacak. Bu yıl küçükbaşta kurbanlık fiyatları bin ile 2 bin lira arasında olacak" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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