Son dakika: Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı
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Son dakika: Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı

18.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:51
Son dakika: Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gelerek Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlara ait 10 ineği çalan organize hayvan hırsızları, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gelerek Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlara ait 10 ineği çalan organize hayvan hırsızları, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan Batman'a gelen hayvan hırsızları, Kozluk ilçesine bağlı Uzunçayır köyünden 10 ineği çalarak kayıplara karıştı. Hayvanları çalınan besicilerin ihbarı üzerinde hırsızların izini süren Jandarma Suç Araştırma Timleri, Bekirhan Jandarma Karakolu ile birlikte düzenlediği çalışmalar neticesinde hırsızlardan biri olduğu değerlendirilen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı M.B.'yi, araç içinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın alınan ifadesi neticesinde Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan Batman'a gelerek organize olarak hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişiden, örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen İ.Ö adlı şahıs, ikamet ettiği adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler M.B. ve İ.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan inekler ise sahibine teslim edildi. - BATMAN

Son dakika: Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı
Son dakika: Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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